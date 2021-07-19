Более 700 призывников из Казани отправились на службу

Служить в ряды Вооруженных сил России отправились более 700 молодых казанцев, сообщили сегодня на «деловом понедельнике» в исполкоме города.



На службу отправились 103 выпускника высших учебных заведений города и 367 казанцев, уже окончивших обучение в учреждениях среднего профессионального образования.

35 человек отправились служить на Балтийский флот. На МПК «Казанец» — 16 человек, на Черноморский флот — 76 человек, а на Северный флот отправились 29 жителей города.

В части и соединения ВДВ отправились 26 человек, включая семь подготовленных в казанском аэроклубе парашютистов. В Президентский полк ФСО РФ были направлены девять человек, в научные роты — 13 человек. На должностях военных водителей пройдут службу 63 казанца, обученных в школе ДОСААФ.

По вызову призывных комиссий явились 4 537 человек, подлежали вызову 4 549. На 12 неявившихся без уважительных причин готовятся материалы для направления в следственные органы.

В Татарстане во время весеннего призыва вызвали на призывные комиссии около 16 тысяч человек, планируется направить в войска более 3 тысяч человек, на альтернативную гражданскую службу — около 30.

Маргарита Головатенко