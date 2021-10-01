В России предложили писать предупреждающие надписи на энергетиках

В России предложили размещать на упаковках энергетиков информацию о вреде их потребления. С такой инициативой выступил руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

В своем обращении на имя главы Минздрава Михаила Мурашко общественник отметил, что врачи и эксперты ВОЗ не раз предупреждали о вреде энергетических напитков. Их частое употребление чревато развитием сахарного диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

При этом энергетики популярны в России, в том числе среди молодежи, которая не всегда понимает потенциальные угрозы для своего здоровья.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность распространения на энергетические напитки принципа реализации табачной продукции, а именно нанесения на значительную площадь упаковки энергетических напитков как визуальной, так и текстовой информации о возможных негативных последствиях потребления данной продукции», — приводит текст обращения RT.

В мае детский омбудсмен Татарстана направила в Роспотребнадзор, Минздрав, Минпромторг и в комитет по охране здоровья Госдумы обращения с просьбой запретить продажи энергетиков несовершеннолетним на федеральном уровне. По ее словам, энергетики очень вредны, особенно для детского здоровья.

Ольга Шагиева