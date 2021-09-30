Московский «Спартак» обыграл итальянский «Наполи» в Лиге Европы со счетом 3:2

Московский «Спартак» победил итальянский «Наполи» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.



Встреча проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Победу «Спартаку» добыл дублем Квинси Промес. Еще один мяч забил Михаил Игнатов. У итальянцев мячи забили Элиф Элмас и Виктор Осимхен.

Обе команды заканчивали игру вдесятером. Красные карточки получили Максимилиано Кофрие — у москвичей и Фабиан Руис — у хозяев.

В первом матче группового этапа Лиги Европы сезона 2021/22«Спартак» дома проиграл варшавской «Легии». Тогдашняя встреча завершилась со счетом 0:1.

Маргарита Головатенко