В МИД России сообщили о прогрессе в переговорах с США по стратстабильности

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил о прогрессе по некоторым вопросам в переговорах Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности, сообщает «РИА Новости».



По его словам, стороны продолжают обсуждение спектра вопросов, относящихся к тематике контроля над вооружениями в ее стратегической части. В основном в переговорах продвинулись в вопросах организации дальнейшей работы.

Рядков отметил, что у России появилось четкое понимание, какие задачи хотели бы решить США. Россия тоже предоставила детальные ответы на интересующие Вашингтон вопросы.

Фото: pxhere.com

Стороны договорились о создании рабочих групп. Первая группа займется принципами и задачами будущего контроля над вооружениями, а вторая — потенциалами сторон в этой сфере.

Маргарита Головатенко