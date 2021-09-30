В Роспотребнадзоре прокомментировали жалобы казанцев на мебельщика

В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану прокомментировали ситуацию с жалобами казанцев на предпринимателя Руслана Ахмадуллина, у которого те заказывали мебель по предоплате, но не получили ни товара, ни денег. За помощью в редакцию «Реального времени» обратилось около двух десятков пострадавших клиентов и работников мебельщика. Как сообщили в надзорном ведомстве, специалисты службы получили 10 обращений потребителей с жалобами на действия ИП Ахмадуллина Р.Р.

— Ранее по результатам рассмотрения административных материалов в отношении ИП Ахмадуллина Р.Р. вынесено семь постановлений о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4, ч. 1, 2 ст. 14.8, ст. 14.15 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму в размере 43 000 руб. Постановления по делам об административных правонарушениях индивидуальным предпринимателем не обжаловались, вступили в законную силу, — сообщили на запрос «Реального времени» в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

В ведомстве также отметили, что сейчас Ахмадуллин работает в статусе самозанятого, а «закон РФ «О защите прав потребителей» не распространяется на отношения, когда одной стороной по договору является физическое лицо, а другой — самозанятый»:

— В связи с этим у управления отсутствуют законные основания для применения в отношении самозанятого мер административного реагирования. Тем не менее потребители не лишаются права защиты своих прав в судебном порядке.

В надзорной службе пояснили, что для разрешения спора пострадавшим потребителям необходимо обратиться в адрес Ахмадуллина Р.Р. с письменной претензией с указанием своих требований. В случае неудовлетворения требований в добровольном порядке они вправе обратиться в суд.

— Управление в целях защиты прав потребителей в судах может вступать в судебный процесс для дачи заключения по делу до принятия решения судом первой инстанции. Для этого при подготовке искового заявления (помимо истца и ответчика) необходимо указать управление как государственный орган, дающий заключение по делу, — добавили в управлении.

Мария Короткова