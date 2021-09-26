В Казани на фестивале «Итиль» сожгли арт-объект и попрощались с летом

Фото: Максим Платонов

В столице Татарстана завершается второй и финальный день городского фестиваля народов Поволжья «Итиль». Сегодня в его рамках сожгли арт-объект — надпись "җәй», что в переводе с татарского означает «лето».

Мероприятие проходило рядом с Центром семьи «Казан». На нем можно было ознакомиться с историей и культурой народов Поволжья на тематических стендах, поучаствовать в мастер классах и т.п.

Фестиваль проходи в Казани в первый раз. В нем принимали участие представители разных регионов Поволжья.



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Программа фестиваля объединила татарский синти-поп, удмуртский гранж, чувашский джаз. Хедлайнером стала участница «Евровидения-2021» певица Манижа. Как прошел первый день фестиваля — смотрите в фото и видеорепортажах «Реального времени».



Татьяна Демина