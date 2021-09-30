В ночь на 1 октября в Татарстане ожидается туман

Фото: Максим Платонов (архив)

В ночь с 30 сентября на 1 октября, а также утром в Татарстане местами ожидается туман, представляющий опасность на дорогах, предупреждает Главное управление МЧС России по РТ.

В ведомстве водителям посоветовали отказаться от обгонов, резких торможений и прочих опасных маневров, а также рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию с соседними транспортными средствами, поскольку туман может скрадывать расстояние. Кроме того, во время природного явления повышается утомляемость автовладельцев.

realnoevremya.ru

Особое внимание стоит уделить и тем, кто в это время находится на природе, так как во время тумана можно потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

Ночью и утром туман наблюдался в Казани несколько дней назад.

Диана Жиленкова