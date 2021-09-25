Синоптики предупредили о тумане в Татарстане 26 сентября

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в воскресенье, 26 сентября, ожидается туман. Об ухудшении погоды жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ.

По прогнозу синоптиков, туман в Татарстане местами ожидается завтра ночью и утром. В частности, он будет наблюдаться в Казани.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели в республике погода несколько улучшится. В понедельник, 27 сентября, небольшой дождь еще будет идти, температуры понизятся ночью до +2..+7° C, днем ожидается от +7 до +12° C.

Татьяна Демина