Синоптики предупредили о тумане в Татарстане 26 сентября
В Татарстане в воскресенье, 26 сентября, ожидается туман. Об ухудшении погоды жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ.
По прогнозу синоптиков, туман в Татарстане местами ожидается завтра ночью и утром. В частности, он будет наблюдаться в Казани.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели в республике погода несколько улучшится. В понедельник, 27 сентября, небольшой дождь еще будет идти, температуры понизятся ночью до +2..+7° C, днем ожидается от +7 до +12° C.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым