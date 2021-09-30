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В Татарстане число заболевших COVID-19 превысило 27 тысяч

11:59, 30.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане число заболевших COVID-19 превысило 27 тысяч
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за минувшие сутки выявили 61 новый случай COVID-19. Общее число заболевших достигло 27 060, сообщает оперштаб.

За минувшие сутки выздоровели 55 пациентов, всего — 23 246. Подтвердились 4 случая смерти от коронавируса, за весь период пандемии от инфекции скончались 743 татарстанца.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

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