Новости общества

11:12 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани изымут квартиры у жильцов домов по улицам Стадионной и Патриса Лумумбы

11:27, 30.09.2021 1
В Казани изымут квартиры у жильцов домов по улицам Стадионной и Патриса Лумумбы
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани изымут жилые помещения в домах №2 на улице Стадионной и №30 на улице Патриса Лумумбы. Постановления опубликованы в сборнике мэрии столицы РТ.

У жильцов дома по улице Стадионной изымут все восемь квартир. Аварийным и подлежащим сносу здание признали еще в 2014 году.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

У жильцов дома по улице Патриса Лумумбы власти изымут две квартиры. Дом признали аварийным в 2016 году.

Ранее в столице Татарстана исполком постановил изъять земельный участок и жилые помещения дома №9 по улице Окраинной. Здание признано аварийным.

ОбществоВластьИнфраструктураНедвижимость Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 30 сен
    На Лумумбы уж все новое давно, неужели старье осталось?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также