В Казани изымут квартиры у жильцов домов по улицам Стадионной и Патриса Лумумбы

В Казани изымут жилые помещения в домах №2 на улице Стадионной и №30 на улице Патриса Лумумбы. Постановления опубликованы в сборнике мэрии столицы РТ.

У жильцов дома по улице Стадионной изымут все восемь квартир. Аварийным и подлежащим сносу здание признали еще в 2014 году.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

У жильцов дома по улице Патриса Лумумбы власти изымут две квартиры. Дом признали аварийным в 2016 году.



Ранее в столице Татарстана исполком постановил изъять земельный участок и жилые помещения дома №9 по улице Окраинной. Здание признано аварийным.

