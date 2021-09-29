Исследование: более трети пациентов с COVID испытывают хотя бы один долговременный симптом заболевания

У более трети заболевших коронавирусом COVID-19 наблюдался минимум один долгосрочный симптом в течение трех — шести месяцев после заражения инфекцией. Об этом свидетельствуют данные исследования ученых Оксфордского университета.

По их информации, с этим сталкивались 37% человек, переболевших инфекцией. Наиболее часто встречающиеся симптомы: проблемы с дыханием, расстройства кишечника, слабость, боли, тревожность и депрессия.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ученые проанализировали данные 270 тысяч человек, которые восстанавливаются после перенесенного COVID-19. Также среди симптомов, проявляющихся у пациентов спустя 90—180 дней после диагностирования COVID-19: боли в горле и груди, когнитивные проблемы, головная боль и боль в мышцах.

Долгосрочные симптомы чаще всего наблюдались у пациентов, которых госпитализировали. Немного чаще такие симптомы проявлялись у женщин.

У пожилых людей и мужчин было больше жалоб на проблемы с дыханием, а также когнитивные проблемы, в то время как молодые люди и женщины испытывали головные боли, кишечные расстройства и депрессию, передает «Интерфакс».



Главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина ранее заявила, что после перенесенного коронавируса у женщин снижается возможность забеременеть, в том числе с помощью экстракорпорального оплодотворения.