В Набережные Челны поступило 96 тысяч вакцин от гриппа

В Набережные Челны поступило 96 тысяч доз вакцин от гриппа «Ультрикс Квадри». Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Прививку от гриппа делают не только в поликлиниках взрослой сети, но и в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 в ТЦ «Омега» на втором этаже.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Согласно последним данным, в Челнах прививку против гриппа сделали 37 354 человека. От COVID-19 привились 129 694 челнинца, второй компонент получили 112 337 горожан.

Вчера Роспотребнадзор России сообщил, что от гриппа привились свыше 13 млн россиян — 9,2% от численности населения страны.

Татьяна Леухина