«Клюют на дешевое, а потом плюются»

Многие автошколы Казани снизили цены — теперь отучиться на права можно за 22 тысячи

Фото: Дмитрий Резнов

В летний сезон многие автошколы Казани заметно снизили цены на обучение. На категорию B можно отучиться даже за 22 тысячи рублей (если не лениться ездить в Дербышки). Между тем, допандемийный ценник часто начинался от 30 тысяч. Среди основных причин снижения цен эксперты называют демпинг владельцев автошкол и новые правила сдачи экзаменов на права, которые отпугивают потенциальных курсантов. Подробности — в материале «Реального времени».

Правила изменились — цены снизились

С 1 апреля в России изменились правила сдачи экзаменов на получение водительских прав. Раньше будущие автомобилисты сдавали три экзамена: теорию по электронным билетам, навыки управления на закрытой площадке или автодроме и умение управлять машиной в городе, «в боевых условиях». Теперь площадки больше не будет. Кандидаты сдают только теорию и вождение в городе.



Часть автошкол Казани снизили стоимость обучения. В допандемийный год среднестатистическому казанцу приходилось выложить минимум 30 тысяч за то, чтобы стать курсантом автошколы и обучиться на права категории B. Сейчас заключить договор можно и за 22 тысячи — да еще и рассрочку получить. Очевидно, многие школы снизили цены на обучение, когда началась пандемия. Но и сейчас, когда ограничения уже практически сняты, автошколы не торопятся возвращаться к предыдущему ценнику.

— У нас на категорию В цены варьируются от 25 до 30 тысяч, в зависимости от некоторых факторов. Например, в пандемию у нас появился онлайн-формат обучения, когда теория преподается дистанционно. Цена за такую учебу — 25 тысяч на механику. Сюда входит медосмотр в подарок (кроме нарколога и психиатра), бензин оплачивает автошкола, т.е. дополнительных расходов не будет, — рассказала «Реальному времени» администратор сети автошкол «Драйв».

— У нас в зависимости от филиалов цены разные, и плюс еще в пандемию пришлось снизить. Но сейчас наш директор говорит, что с 1 июля повысим стоимость обучения. До пандемии у нас доходило до 27 тысяч, у других по городу до 30 тысяч — было такое, — объясняет администратор одного из филиалов автошколы «Альбатрос».

При этом в удобном для корреспондента «Реального времени» филиале «Альбатроса» в Ново-Савиновском районе сообщили, что стоимость обучения составит всего 23 тысячи рублей — теоретические занятия будут проходить раз в неделю, но все четыре месяца. А позже к ним добавятся практически занятия по индивидуальному расписанию.

В автошколе «Татарстан» нам сообщили, у них отучиться стоит 26 990 рублей, причем цена, по сравнению с прошлым годом, не изменилась.

В автошколе «Светофор» сообщили, что стоимость обучения зависит от расположения филиала. Например, в новом филиале на Декабристов предлагают цену в 25 тысяч рублей (на механике) и 27 тысяч (на автомате). Если вам не лень ездить в филиал в Дербышках — поздравляем, с вас 22 тысячи рублей (на механике). А «автомат» на Зорге потянет на все 28 тысяч.

В казанской автошколе ДОСААФ сообщили, что за 4,5 месяца обучения необходимо будет заплатить 27 тысяч. И здесь тоже говорят, что цена не менялась с прошлого года.

«Если продолжатся массовые завалы экзаменов, начнутся вопросы к автошколам»

Региональный представитель Федерации автовладельцев России в РТ Рамиль Хайруллин подтвердил, что средняя стоимость обучения в автошколах Казани действительно снизилась.

— Я подозреваю, что цены снизились из-за ужесточения требований к автошколам. В итоге количество желающих пройти обучение упало. Соответственно, автошколы вынуждены снижать цены, чтобы хоть кого-то набрать. Они и в рассрочку дают оплачивать, и всегда идут навстречу клиенту — лишь бы хоть кто-то пришел к ним обучаться. Я вижу это на своем сыне, который буквально недавно пошел в автошколу, — отметил собеседник.



Комментируя новые правила сдачи экзаменов, Хайруллин перечислил:

— Площадку убрали, оставили город. И никто полностью сдать ничего не может. Люди просто боятся идти в автошколы. Раньше автошколы натаскивали на то, чтобы сдать билеты (теоретическую часть), а практическому вождению в реальных условиях толком никто не обучал. А заваливают сейчас в основном именно эту часть.

По мнению регионального представителя ФАР в Татарстане, необходимо перестраивать принципы работы автошкол:

— Если ужесточены требования по вождению в реальных условиях, автошколы должны больше времени этому уделять, возить курсантов по реальным городским условиям в часы пик, в сложных условиях. При выходе из автошкол водители однозначно столкнутся со сложностями, они все равно в этих условиях будут ездить. Их изначально надо готовить к этому! А этого практически не было — ездили на площадках, изредка в город выезжали. Но в основном билеты зубрили. Готовили обладателей водительских удостоверений, а не водителей.

По мнению Рамиля Хайруллина, необходимо перестраивать принципы работы автошкол. Фото: mosavtoshkola.org

Собеседник нашего издания предполагает, что автошколы, несмотря на изменившиеся правила, не перестроили работу в надежде «и так прокатит»:

— Но когда пошел массовый завал курсантов на экзаменах, наверное, им сейчас деваться некуда. Во-первых, количество желающих обучаться уменьшилось. Во-вторых, если продолжатся такие массовые завалы экзаменов, начнутся вопросы к автошколам. Им сейчас что-то надо предпринимать. Потому что вновь поступившие будут сдавать экзамены уже по новым правилам. Соответственно, автошколам придется готовить их к новым реалиям.

По словам Хайруллина, если будущий водитель хочет чувствовать себя более или менее уверенно за рулем автомобиля, ему понадобятся дополнительные занятия:

— В автошколе дают лишь азы, основы, этого очень мало. За несколько месяцев чему можно научить? Все равно нужны дополнительные занятия. Не важно — с инструктором, с отцом, дедом, но необходимо еще покататься. Кто-то может пойти и в школу контраварийного вождения — кстати, это хороший вариант. Несмотря на ужесточение правил, новички за рулем все равно чувствуют себя неуверенно, совершают много ошибок. Их учили билеты зубрить, а не ездить. Билеты-то они хорошо знают, и на этом все. Но оказывается, еще и ездить надо уметь.

«Автошколы стали заложниками системы»

Отец-основатель Школы высшего водительского мастерства, тренер по контраварийному и защитному вождению, известный в республике журналист, автоэксперт Олег Шатов убежден, что качество не может быть дешевым.

— Если хочешь, чтобы было хорошо и качественно — за это надо платить, — отметил эксперт в беседе с «Реальным временем». — Недавно видел объявление о 20-процентной скидке в одной из автошкол. На за счет чего такое значительное снижение цены? За счет уменьшения часов практического вождения или как? Действительно, в некоторых автошколах это имеет место — там не вырабатываются положенные часы вождения. И за счет этого ставят низкую цену, демпингуют. А потом уже клиента разводят на доплату — предполагаю, что так может быть. По крайней мере, на квадроциклах обучают именно так.



По мнению Шатова, автошколы разбаловали потенциального клиента и сейчас вынуждены выживать. Но за качеством они пока что не особо гонятся — по крайней мере, в Казани. В прошлом году наш собеседник ездил по приглашению одной из автошкол в Северодвинск и проводил занятия для инструкторов.

— Они заморочились, пригласили меня, чтобы я провел занятия. Целую неделю я занимался с инструкторами. То есть там занимаются повышением квалификации своих сотрудников, и инструкторы у них выглядят прилично. Они предлагают действительно качественное обучение. В итоге руководитель этой автошколы позволяет себе держать самую высокую в городе цену на обучение, и при этом у них всегда очередь на 2-3 месяца вперед. А другие автошколы в городе простаивают без учеников, — рассказал наш собеседний. — Но кто-то клюет и на низкую цену — когда нужны права побыстрее и подешевле, а навыки не нужны. А есть люди, которые, заплатив за обучение, хотят получить качественный продукт.

Шатов убежден, что автошколы стали заложниками системы, которую сами для себя создали. Они конкурируют за цену, а не за качество.

— Естественно, в такой ситуации качество обучения вырасти не может. Но если они будут постоянно опускать цену, то и качество подняться точно не сможет! Получается, что в этой системе повышать качество и расти им очень трудно.

По мнению Шатова, если автошкола радеет за качество подготовки, а ученик готов обучаться, в таком случае некоторые могут сразу после получения прав сесть за руль и ездить более или менее безопасно для себя и окружающих. Однако основной массе все же необходимы дополнительные занятия.

Олег Шатов убежден, что автошколы стали заложниками системы, которую сами для себя создали. Они конкурируют за цену, а не за качество. Фото: novostimb.ru

«Разве это дело, когда инструктор получает 180 рублей за час вождение?»

Председатель ТРО «Всероссийское общество автомобилистов», директор Детской юношеской автомобильной школы Юрий Кулагин говорит, что до пандемии средняя стоимость обучения в казанских автошколах была в районе 27 тысяч, а сейчас — не выше 25 тысяч рублей.

— Такая цена не соответствует тому, чтобы дать качественное образование, — убежден эксперт. — Затраты автошкол идут практически без рентабельности при такой стоимости обучения. Разве это дело, когда инструктор получает 180 рублей за час вождения? У нас разнорабочие за час могут больше заработать.



Эксперт приводит пример: в Краснодарском крае обучение стоит 30-32 тысячи рублей. Но, по его оценке, и такой цены недостаточно, чтобы инструктор был заинтересован в качестве преподавания и результате своего труда.

— Я считаю, что за 4 месяца обучения в автошколе цена должна быть 50-55 тысяч рублей, — сказал Кулагин. — Тогда не нужно будет искать инструктора и закрывать глаза на то, что он подворовывает часы. За такую зарплату, какая есть сейчас, нормальные инструкторы и преподаватели правил дорожного движения в школах не держатся.

Эксперт уверен: обучение в автошколах дешевеет, потому что не везде качественно учат. Часы вождения недодают, теорию, как положено, не преподают.

— Курсантам дали учебник — сидите, учите. Сдадут они экзамен или не сдадут, с первого или 10-го раза это произойдет, такие автошколы не волнует. Они отчитали свои часы (и то не все), и на этом все. Практически ничего не вкладывая, они и позволяют себе снижать цены. У них нет цели подготовить грамотного водителя, участника дорожного движения. Их единственная цель — заработать, — сетует он. — В этой связи конкуренты, которые, может, и дают более качественное обучение, вынуждены тоже снижать цены.

И, конечно, будущих водителей привлекают низкие цены.

— У них понятия о том, как действительно должно происходить обучение. Они клюют на дешевое, а потом плюются. Но ничего уже сделать нельзя. И курсант уже дальше берет дополнительные часы на обкатку, тратит свои деньги, занимается дома теорией, — перечисляет Кулагин.

Новые правила сдачи экзаменов застали врасплох не только автошколы, но и ГИБДД. Фото: Максим Платонов

По его мнению, новые правила сдачи экзаменов застали врасплох не только автошколы, но и ГИБДД:

— Очень сложно, например, найти горку в городе для того, чтобы экзаменовать на ней водителей. Или разворот в ограниченном пространстве… Нужно ведь тоже найти для этого место. Не все наши дороги подходят под это. Или такой элемент, как обгон транспортного средства. У нас в городе практически везде установлены ограничения скорости 40 км/ч, и все едут 59 км/ч. И чтобы ученику обогнать такую машину — получается, нужно нарушить правила дорожного движения. А это обязательный элемент, который входит в сдачу практического экзамена — его нужно где-то выполнить...