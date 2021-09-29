Устроивший стрельбу в пермском вузе все еще находится в тяжелом состоянии

В Перми из больницы выписано еще трое пострадавших при стрельбе в университете. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

Пять человек продолжает находиться на лечении в больницах, их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще дин человек, нападавший, находится в сознании, его состояние остается тяжелым, пишет «Интерфакс».

Также семь человек проходят лечение в федеральных клиниках в Москве.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что 20 сентября один из студентов Пермского государственного национального исследовательского университета совершил вооруженное нападение на университет. В результате погибли шесть человек, еще 47 пострадали. При задержании нападавшего тяжело ранили. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).



Ольга Шагиева