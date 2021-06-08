Новый президент FINA нанес свой первый зарубежный визит в Казань — видео

Сегодня Казань посетил президент Международной федерации плавания (FINA) Хусейн Аль-Мусаллам. Он возглавил федерацию 5 июня, сменив на этом посту Хулио Маглионе. Визит в Татарстан — первая зарубежная поездка Аль-Мусаллама в новой должности, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Мусаллам заявили о намерении FINA продолжать сотрудничество с Татарстаном. Он отметил, что республика делает все для развития спорта. FINA высоко оценила организацию чемпионата мира по водным видам спорта в 2015 году.

Президент FINA отметил, что Казань полностью готова к проведению чемпионата мира по водным видам спорта — 2025.

