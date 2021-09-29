Профицит федерального бюджета в первом полугодии составил 774,7 млрд рублей

Фото: Анна Сейтумерова

Профицит федерального бюджета за первое полугодие 2021 года зафиксирован на уровне 774,7 млрд рублей, сообщает ТАСС.



Доходы за указанный период составили 11,3 трлн рублей, а расходы — около 10,5 трлн. По закону о бюджете, в 2021 году доходы и расходы федерального бюджета на первое полугодие текущего года предусматривались в объеме порядка 18,77 трлн рублей и приблизительно 21,52 трлн рублей соответственно.

Таким образом, дефицит бюджета прогнозировался на уровне 2,75 трлн рублей (около 2,4% ВВП).

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В 2022 и 2023 годах в России прогнозируется профицит федерального бюджета. Однако уже в 2024-м прогнозируется дефицит в размере 315,3 млрд рублей.

Маргарита Головатенко