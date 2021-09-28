Суд арестовал организатора смертельного восхождения на Эльбрус

Организатор восхождения на Эльбрус Денис Алимов, где 23 сентября погибли пять человек, арестован Нальчикским городским судом на 1 месяц и 28 суток, сообщает ТАСС.



Алимов пробудет под стражей включительно до 26 ноября 2021 года. Защита ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Алимов в ходе заседания вину признал и рассказал, что общался лично с каждым участником группы восхождения. Он хотел бы поддержать родственников погибших.

«Я считаю своим моральным долгом продолжить общение с родственниками, оказывая и материальную, и моральную помощь, и поддержку», — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, при восхождении на Эльбрус 23 сентября погибли пятеро альпинистов. По факту их гибели следственное управление СК России по Кабардино-Балкарии завело уголовное дело. В ту ночь на Эльбрусе проходила поисково-спасательная операция, к ней были привлечены почти 70 человек и 16 единиц техники. Группа из 19 альпинистов на Эльбрусе запросила помощь из-за резкого ухудшения погоды.

Спасатели работали в сложнейших условиях. Порывы ветра достигали 40—70 м/с, сильные осадки в виде мокрого снега.

Накануне Алимова задержали по делу о гибели альпинистов 23 сентября — он написал явку с повинной.

Маргарита Головатенко