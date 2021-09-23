Спасатели ищут альпинистов на Эльбрусе — один человек найден погибшим

Фото: скриншот видео МЧС России

Группа из 19 альпинистов на Эльбрусе запросила помощь из-за ухудшения погоды. В ходе поисково-спасательной операции МЧС удалось обнаружить четверых из них. Один альпинист погиб.

Поиски пропавших осложняются тяжелейшими метеоусловиями: порывы ветра достигают до 40 м/с при температуре в -20 градусов. На горе пурга, из-за чего видимость в зоне поиска составляет не более 1 метра, говорится в сообщении МЧС России.

Спасатели ищут альпинистов с 5 тыс. метров и выше в районе предположительного нахождения группы. Поиски ведут 20 сотрудников МЧС и 7 единиц техники.

Год назад спасатели МЧС Кабардино-Балкарии разыскивали группу альпинистов из Набережных Челнов. Одному их них стало плохо при восхождении на Эльбрус на высоте 5,2 тыс. метров.

Татьяна Демина