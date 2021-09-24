Пять альпинистов погибли на Эльбрусе

На Эльбрусе спасены 14 альпинистов, погибли пять человек. Об этом сообщает МЧС России.

Участников группы спустили на поляну Азау на ратраках и передали медикам. Пятерых альпинистов спасти не удалось.

«Спасатели работали в сложнейших условиях. Порывы ветра достигали 40—70 м / с, сильные осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха до -20 ° C. Видимость не более 1 метра», — говорится в сообщении МЧС России.

В эту ночь на Эльбрусе проходила поисково-спасательная операция, к ней были привлечены почти 70 человек и 16 единиц техники. Группа из 19 альпинистов на Эльбрусе запросила помощь из-за резкого ухудшения погоды.



Ольга Шагиева