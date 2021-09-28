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Мэр Оренбурга ушел в отставку

20:11, 28.09.2021
Мэр Оренбурга ушел в отставку
Фото: пресс-служба администрации Оренбурга

Мэр Оренбурга Владимир Ильиных 28 сентября написал заявление об освобождении его от занимаемой должности, сообщает мэрия города.

Причины отставки Ильиных и его новое место работы не уточняется. Сейчас обязанности главы города возложены на первого заместителя Сергея Салмина.

Ильиных занимал должность мэра города с 6 февраля 2020 года.

Сегодня снова избрали мэра Иннополиса — должность вновь стал Руслан Шагалеев. Впервые выборы градоначальника проводились в новом формате: кандидатура на эту должность избиралась депутатами Совета.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

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