В Пермском крае восстановили движение после обрушения надземного перехода

Участок трассы Пермь — Екатеринбург, где минувшей ночью обрушился надземный переход после ДТП, расчистили, движение по дороге восстановлено, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФКУ «Упрдор «Прикамье».



Обрушившееся сооружение убрали с проезжей части. Уточняется, что на момент аварии надземный переход не был введен в эксплуатацию.

Все произошло в 02:30 по московскому времени. На 50-м километре автодороги Р-242 Пермь — Екатеринбург на самосвал МАН и автомобиль «Газель» обрушился переход. По предварительным данным, грузовик МАН, двигавшийся с неопущенным кузовом, задел конструкцию перехода. В результате переход рухнул на грузовик и «Газель», двигавшуюся во встречном направлении. Погибли оба водителя.

Маргарита Головатенко