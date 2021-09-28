Замглавы МЧС Татарстана вернулся из СИЗО домой

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Сегодня вечером из СИЗО-2 Казани освободили замглавы МЧС Олега Степущенко. Такое решение утром принял Верховный суд Татарстана, который признал незаконным замену домашнего ареста фигуранту реальным.



Как сообщил «Реальному времени» адвокат обвиняемого Дмитрий Рылов, в данный момент его подзащитный уже вернулся домой.

В СИЗО Степущенко провел менее двух недель — с 16 сентября текущего года, когда Приволжский райсуд Казани ужесточил ему меру пресечения за вскрытые следователями нарушения условий домашнего ареста — телефонные звонки. Напомним, во время оглашения того решения Степущенко потерял сознание.

Сегодня Верховный суд Татарстана рассмотрел сразу две жалобы по делу замминистра. В первой защита обжаловала продление ему домашнего ареста в начале сентября тем же Приволжским судом, во второй — замену домашнего ареста реальным. В первом случае апелляционная инстанция доводы адвоката отвергла, во втором — посчитала нужным вернуть VIP-фигуранту прежнюю меру пресечения.

Напомним, в этом «деле МЧС» — три эпизода. Следком обвиняет Степущенко в злоупотреблении полномочиями и растрате 56,7 млн рублей, а также мошенничестве с ущербом 1,3 млн рублей. Все эпизоды связаны с исполнением госконтрактов по поставке и монтажу установок комплексной системы оповещения населения (КСЭОН) на случай ЧС.