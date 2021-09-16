«Он в обмороке лежит, а судья решение дочитывает»: Замглавы МЧС РТ заменили домашний арест реальным

Фото: "Реальное время"

Сегодня Приволжский райсуд Казани ужесточил меру пресечения Олегу Степущенко, замглавы МЧС Татарстана. Домашний арест ему заменили на СИЗО, по ходатайству Следкома по РТ.



По версии следователей, обвиняемый нарушил условия домашнего ареста — звонил с телефона супруги через мессенджер своему сыну и свидетелям по делу — коллеге из МЧС, коммерсанту из «Территории безопасности». Правда, звонки имели место в мае — июне и с тех пор мера пресечения уже продлевалась, в том числе неделю назад.

На оглашении решения в зал зашли конвоиры, Степущенко сказал адвокату: «Я сейчас сяду», побелел и начал падать.

«У него спазмы сосудов и бывают обмороки. Подбежала жена, стала кричать: «Ноги поднимите вверх». Очнулся, только встал и снова упал, — рассказал «Реальному времени» защитник обвиняемого Дмитрий Усков. — Он в обмороке лежит, а судья решение дочитывает и спрашивает: «Вам понятно?».

Скорая, со слов адвоката, подъехала почти через полчаса, когда Степущенко уже увели в конвойное помещение.

Защита намерена оспаривать решение суда. По мнению Ускова, суд не дал оценку новым документам о состоянии здоровья замминистра и тому факту, что с последнего продления никаких нарушений меры пресечения Степущенко не допускал.

Между тем в этом «деле МЧС» появился новый эпизод — по мошенничеству с ущербом 1,3 млн рублей. Ранее Степущенко обвиняли только в злоупотреблении полномочиями и растрате 56,7 млн рублей при поставке и монтаже неполного, по версии следствия, комплекта оборудования речевых сиренных установок для системы массового оповещения населения.

Новый эпизод связан с договором по сопряжению локальных установок с комплексной системой оповещения населения (КСЭОН), который, по версии силовиков, директор фирмы «Территория безопасности» заключил со сторонней организацией под давлением замминистра и оплатил субподрядчику невыполненные работы.

Вину по всем трем эпизодам арестованный не признает.