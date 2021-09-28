«Сковородку» перед главным зданием КФУ отремонтируют

Площадь перед главным зданием Казанского федерального университета на улице Кремлевской — «Сковородку» — ремонтируют, сообщают «Вести — Татарстан».



Ранее участок принадлежал городу, а теперь передан в пользование университета. Сейчас на площади демонтируют скамейки, чтобы поставить новые.

Предполагается, что прилегающую территорию тоже благоустроят.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В Казани продолжается капитальный ремонт детской музыкальной школы №1 им. П.И. Чайковского. Работы планируется завершить к ее 90-летию, которое будет отмечаться в 2022 году.

Маргарита Головатенко