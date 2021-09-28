Капремонт музыкальной школы им. Чайковского в Казани планируется завершить к ее 90-летию

В Казани продолжается капитальный ремонт детской музыкальной школы №1 им. П.И. Чайковского. Работы планируется завершить к ее 90-летию, которое она отпразднует в 2022 году.

В здании по улице Максима Горького, 22, в котором музыкальная школа располагается с 1987 года, планируется полностью заменить полы, отремонтировать стены и отреставрировать фасад. Кроме того, в первозданном виде рабочие восстановят исторические лестницы и двери.

Фото: kzn.ru

К ремонту здания приступили в августе. На объекте успели демонтировать приямки и заменить деревянные балки перекрытий. На сегодняшний день рабочие заливают полы на цокольном этаже и ведут электромонтажные работы, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: kzn.ru

На время ремонта ученики музыкальной школы им. Чайковского продолжают учиться музыке в Доме актера, Центре современной музыки Софии Губайдулиной, музее Е.А. Боратынского, музее Баки Урмане и других.

Фото: kzn.ru

Тендер на ремонт музыкальной школы им. Чайковского объявили в июле. Начальная цена контракта составляла 50 млн рублей.

Напомним, в 2021 году в Казани запланирован капитальный ремонт трех музыкальных школ и двух библиотек. Ремонтные работы пройдут в музыкальной школе на улице Баруди и в поселке Юдино.



Татьяна Демина