В Татарстане за минувшие сутки выявили 60 новых случаев COVID-19
В Татарстане за минувшие сутки выявили 60 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 26 942, сообщает оперштаб РФ.
Выздоровели 49 пациентов за минувшие сутки, всего — 23 163. Подтвердилась смерть 5 татарстанцев от COVID-19 за сутки, с начала пандемии от инфекции скончались 736 человек.
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