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В Татарстане за минувшие сутки выявили 60 новых случаев COVID-19

11:35, 28.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за минувшие сутки выявили 60 новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за минувшие сутки выявили 60 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 26 942, сообщает оперштаб РФ.

Выздоровели 49 пациентов за минувшие сутки, всего — 23 163. Подтвердилась смерть 5 татарстанцев от COVID-19 за сутки, с начала пандемии от инфекции скончались 736 человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Актуальные новости о ситуации с коронавирусом — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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