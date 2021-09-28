В Казани наблюдаются пробки в 7 баллов

В Казани вечером 28 сентября наблюдаются семибалльные пробки, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Красным выделены ул. Ершова, ул. Аделя Кутуя и ул. Гвардейская. Здесь ситуация осложняется ДТП в правом ряду на перекрестке ул. Гвардейской и ул. Аделя Кутуя. Пробки на Мамадышском тракте, ул. Родины, ул. Ломжинской и ул. Фучика.

Пробки наблюдаются в центре города: на ул. Габдуллы Тукая, ул. Лево-Булачной и ул. Тихомирнова. Небольшие заторы на ул. Декабристов, возле метро «Козья слобода, на ул. Короленко и проспекте Ямашева, а еще на ул. Маршала Чуйкова и ул. Амирхана.

Сложная ситуация на пересечении проспекта Ямашева и ул. Мусина — там движение встало. Аналогичная ситуация наблюдается на пересечении с улицей Бондаренко. Также большие пробки на ул. Максимова и ул. Ленинградской.

Напомним, в минувшую пятницу в Казани из-за сильного дождя образовались 10-балльные пробки.

Маргарита Головатенко