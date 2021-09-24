Из-за сильного дождя в Казани пробки достигли 10 баллов

В Казани из-за сильного дождя образовались уже 10-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт» на 18.28.

Сильные заторы образовались в центре города: на улицах Карла Маркса, Николая Ершова, Вишневского, Достоевского, Волкова, Курашова, Шмидта, Чехова.

Сегодня синоптики Гидрометцентра предупредили о сильном дожде с вечера пятницы. По их прогнозам, осадки будут идти до 6 утра субботы.

Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», дождь не прекратится в ближайшие два часа, он идет на всей территории столицы РТ.