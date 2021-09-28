Экс-глава «Татфондбанка» Мусин обжалует свой приговор

Экс-глава обанкротившегося «Татфондбанка» Роберт Мусин будет обжаловать свой приговор. Об этом стало известно на заседании, передает корреспондент «Реального времени».

Мусина взяли под стражу в зале суда.

Сегодня Вахитовский суд Казани приговорил его к 12 годам общего режима. Его признали виновным по шести эпизодам обвинения в злоупотреблении полномочиями, два из которых обернулись тяжкими последствиями.



Также суд лишил его государственных наград: медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, государственных наград Татарстана, медали «За доблестный труд» и звания «Заслуженный экономист Республики Татарстан».

Гражданский иск потерпевшего Агентства по страхованию вкладов к Мусину суд удовлетворил частично — на сумму 23,3 млрд рублей. АСВ просило взыскать с него 141,4 млрд рублей. Репортаж из зала суда — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина