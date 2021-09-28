В Казани на реставрацию здания Богородицкого монастыря направят еще 3,1 млн рублей

В Казани на реставрацию здания на территории Богородицкого монастыря направят более 3,1 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Привести в нормативное состояние необходимо братский и настоятельный корпус, Софийскую церковь. Все работы должны быть выполнены до 31 декабря текущего года.

Фото: kazan-obitel.ru

В конце августа в Казани объявили тендер на ремонт зданий Софийской церкви, Настоятельского и Сестриченского корпусов.

