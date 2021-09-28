В Seller Help прокомментировали ситуацию с забастовками работников Wildberries из-за зарплат

Фото: Максим Платонов (архив)

Основатель компании Seller Help Азат Шакуров прокомментировал «Реальному времени» ситуацию с забастовками работников онлайн-ретейлера Wildberries из-за новой системы KPI и оплаты труда. По его словам, это не только проблема, это скорее повод для оптимизации логистики и точка роста.

«Для партнерских ПВЗ ситуация, вероятно, вообще представляет собой не проблему, с ними другая система финансового взаимодействия. Партнерский ПВЗ — это отдельный бизнес, и здесь каждый собственник решает сам: сделает он что-то для того, чтобы получить бонус, который дают за своевременный прием всех заказов, или не сделает. Для партнерского ПВЗ новая система — это дополнительная мотивация. Собственник ПВЗ может нанять дополнительных людей, оптимизировать работу с товарами, распределив обязанности сотрудников, и так далее», — рассказал Шакуров.



Он обратил внимание, что забастовку объявили именно собственные ПВЗ Wildberries, то есть это внутренние конфликты маркетплейса:

— Мы не можем залезть внутрь компании Wildberries, нам остается только делать предположения об их дальнейших шагах. Wildberries, можно сказать, — это отдельное «государство в государстве», — заявил Шакуров.

По его словам, важно помнить, что нововведения на рынке e-сommerce происходят постоянно, так как скорость изменения правил у маркетплейсов бешеная, рынок еще очень молодой, гибкий, и условия на нем меняются постоянно.

«Естественно, не все нововведения успевают обкатываться заранее, и некоторые из них вызывают даже такую реакцию со стороны персонала. Скорее всего, вопрос с новой бонусной системой будет каким-то образом решен внутри компании. Повторюсь, мы не можем залезть внутрь Wildberries и увидеть, как именно это произойдет. Проблема, по всей вероятности, действительно существует, но компания наверняка работает с ней», — считает Шакуров.

По его информации, в Татарстане пункты выдачи Wildberries не останавливали свою работу, как это произошло в некоторых других регионах.



Фото: Максим Платонов (архив)

По мнению Шакурова, решить проблему можно через увеличение нормативного срока приемки товаров, особенно для ПВЗ с высокой проходимостью:

— Опять же, я думаю, что нынешние нововведения нефинальные. Возможно, Wildberries сформирует другие KPI, другую систему нормативов и мотивирующих бонусов. Компания, по всей видимости, пытается максимально оптимизировать свои расходы и увеличить свою эффективность, что абсолютно нормально для любого бизнеса. Просто данные шаги по оптимизации оказались сложными для реализации, — заключил Шакуров.

Как сообщали СМИ, пункты выдачи Wildberries 14 сентября примерно на шесть часов остановили свою работу почти в 40 городах России: Улан-Удэ, Чите, Красноярске, Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Работники потребовали от гендиректора компании Татьяны Бакальчук и ее мужа доплатить им за работу в августе, пересмотреть систему KPI и оплаты труда, сделать ее более лояльной и ввести график перерывов.

Татьяна Демина