В России предложили сделать дни голосования нерабочими

В России предложили сделать нерабочими дни голосования. С таким предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

В своем обращении на имя главы Минтруда Антона Котякова он отметил, что летом 2020 года была введена законодательная норма, позволяющая проводить голосование на выборах и референдумах в течение трех дней. При трехдневном голосовании в Госдуму один из дней выпадал на рабочую пятницу, когда многим избирателям сложнее посетить избирательные участки.

Фото: Максим Платонов

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части введения в дни голосования на федеральных выборах и референдумах нерабочих дней с сохранением заработной платы», — приводит текст обращения RT.

Итоговая явка на выборах в Госдуму составила 51,72%. На выборах приняли участие более 56 млн граждан.

Ольга Шагиева