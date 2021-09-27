В Татарстане загорелась будка с инвентарем в приюте для собак
Вчера вечером в Рыбно-Слободском районе Татарстана загорелся несанкционированный приют для собак. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Татарстана.
Пожар произошел на 887 км трассы М-7. На место выезжали добровольцы ДПК «Балыклы Чукаево» и дежурный караул ПСЧ-128 Федеральной противопожарной службы.
Выяснилось, что загорелась будка с инвентарем площадью 15 кв.м. Персонал приюта смог самостоятельно эвакуировать 130 собак, животные не пострадали.
Открытое горение ликвидировали через 45 минут после поступления вызова. В результате пожара пострадала женщина, она получила ожоги рук и лица (4%), от госпитализации отказалась.
Причина пожара устанавливается.
Весной этого года пожар произошел в Нижнекамском районе РТ. В результате погибли более 40 кошек и собака.
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