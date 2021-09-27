В Татарстане загорелась будка с инвентарем в приюте для собак

Фото: МЧС РТ

Вчера вечером в Рыбно-Слободском районе Татарстана загорелся несанкционированный приют для собак. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Татарстана.

Пожар произошел на 887 км трассы М-7. На место выезжали добровольцы ДПК «Балыклы Чукаево» и дежурный караул ПСЧ-128 Федеральной противопожарной службы.

Выяснилось, что загорелась будка с инвентарем площадью 15 кв.м. Персонал приюта смог самостоятельно эвакуировать 130 собак, животные не пострадали.

Открытое горение ликвидировали через 45 минут после поступления вызова. В результате пожара пострадала женщина, она получила ожоги рук и лица (4%), от госпитализации отказалась.

Фото: МЧС РТ

Причина пожара устанавливается.

Весной этого года пожар произошел в Нижнекамском районе РТ. В результате погибли более 40 кошек и собака.

Ольга Шагиева