Во Всероссийском конкурсе «ПРОФ-IT» победили два татарстанских проекта

В числе победителей IX Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT» оказались два IT-проекта из Татарстана, сообщает Минцифры Татарстана.



Так, информационная система «Забота» заняла второе место в номинации «Социальная поддержка», а диалоговый ассистент для взаимодействия с государством «Лилия» — третье место в номинации «Предоставление региональных и муниципальных услуг».

«ПРОФ-IT.2021» проходил в Нижнем Новгороде. Международный конкурс — крупнейшая площадка в сфере информатизации процессов государственного управления России. В этом году участники подали 251 заявку.

Фото: realnoevremya.ru

Цель форума — создание инноваций, решений и эффективных практик в IT-отрасли, несущих практическую значимость для реализации задач региональной информатизации и развития отраслей экономики.

Маргарита Головатенко