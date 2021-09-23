IX Всероссийский форум «ПРОФ-IT» (Н. Новгород)

23-24 сентября 2021г. в Нижнем Новгороде состоится IX Всероссийский форум «ПРОФ-IT».

ИТ-форум проводится ежегодно с 2013 года Экспертным центром электронного государства при поддержке Администрации Президента РФ. «ПРОФ-IT» — это первая в России площадка, которая объединяет в себе передовой опыт и знания в области региональной и муниципальной информатизации.

В деловой программе форума:

Экспозиция «ИТ-компании России: лучшие решения для цифровизации государственного управления»

Пленарное заседание «Реализация Стратегии цифровой трансформации в регионах»

Награждение победителей I Национального конкурса ИТ-решений «ПРОФ-IT.Инновация»

Секция «Новые принципы предоставления госуслуг

Секция Министерства здравоохранения РФ.

Секция «Информационная безопасность и возможности интеграции как конкурентное преимущество российского ПО»

Секция об импортозамещении

Секция Министерства экономического развития РФ: Контрольно-надзорная деятельность.

Секция «Лучшие региональные практики».

Финал IX Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT»

Цель форума: создание инноваций, решений и эффективных практик в IT-отрасли, несущих практическую значимость для реализации задач региональной информатизации и развития отраслей экономики.

Целевая аудитория: руководители региональных органов власти, отвечающие за информатизацию, представители федеральных органов власти, в том числе Государственной Думы, Администрации Президента и другие.

Всего за 7 лет оффлайн формата площадку «ПРОФ-IT» посетили делегации из 85 регионов страны. На конкурс за этот период было заявлено 973 проекта региональной и муниципальной информатизации, а 51 регион стали обладателями наград «ПРОФ-IT».