В Казани пройдут Дни японской культуры
С 1 октября в Казани будут проходить Дни культуры Японии. Проходящие в столице Татарстана мероприятия посвящены перекрестным 2020 и 2021 годам межрегионального сотрудничества между Японией и Россией.
Дни культуры Страны восходящего солнца стартуют в кинотеатре «Мир», где в 18.00 1 октября начнется кинофестиваль «Дни японского кино». Вечер откроет демонстрация искусства икебаны школы «Согэцу».
2 октября в 16.30 в молодежном центре «Сэлэт» начнется мастер-класс по проведению чайной церемонии «Омотесенке», сообщает Минкультуры РТ.
17 октября в КСК «УНИКС» пройдет презентация японской версии татарстано-японского шоу «Татара — наследие Евразии», посвященного металлургической печи «Татара». Название печи связано с историей становления искусства выплавки металла в древней Тартарии. Печь использовали при выплавке стали для самурайских мечей.
В Москве 14 августа начались ежегодные Дни культуры Татарстана. В столице они проходят с 2010 года.
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