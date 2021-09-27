В Казани пройдут Дни японской культуры

С 1 октября в Казани будут проходить Дни культуры Японии. Проходящие в столице Татарстана мероприятия посвящены перекрестным 2020 и 2021 годам межрегионального сотрудничества между Японией и Россией.



Дни культуры Страны восходящего солнца стартуют в кинотеатре «Мир», где в 18.00 1 октября начнется кинофестиваль «Дни японского кино». Вечер откроет демонстрация искусства икебаны школы «Согэцу».

2 октября в 16.30 в молодежном центре «Сэлэт» начнется мастер-класс по проведению чайной церемонии «Омотесенке», сообщает Минкультуры РТ.

17 октября в КСК «УНИКС» пройдет презентация японской версии татарстано-японского шоу «Татара — наследие Евразии», посвященного металлургической печи «Татара». Название печи связано с историей становления искусства выплавки металла в древней Тартарии. Печь использовали при выплавке стали для самурайских мечей.

Фото: realnoevremya.ru

В Москве 14 августа начались ежегодные Дни культуры Татарстана. В столице они проходят с 2010 года.

Маргарита Головатенко