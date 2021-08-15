В Москве стартовали Дни культуры Татарстана

В Москве в субботу, 14 августа, открылись ежегодные Дни культуры Татарстана. Началась программа мероприятий с церемонии возложения цветов к памятнику Габдулле Тукаю.

«Москва и Татарстан на протяжении многих лет тесно и плодотворно сотрудничают. В том числе в сфере культуры», — обратил внимание представитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Владимир Бортников.

Затем в Москве в Татарском культурном центре открыли фотовыставку «Аура любви», посвященную 120-летию татарского писателя и переводчика Кави Наджми и его супруги, писательницы, Сарвар Адгамовой, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

На выставке представлены фотографии и книги из семейного архива писателей. На мероприятии присутствовала внучка Кави Наджми Фарида Нежметдинова и правнук — Константин Колпаков.

Завершились праздничные мероприятия музыкально-поэтическим вечером «Ярату». Перед участниками мероприятия выступили заслуженная артистка Татарстана Илюса Хузина, композитор, лауреат республиканских и всероссийских конкурсов Миляуша Хайруллина и автор книг «Яратулы еллар» и «Төнге кояш» Эльмира Жалилова.

Напомним, праздничные мероприятия в рамках Дней культуры Татарстана в Москве запланированы на 15 и 18 августа. В столице они проходят с 2010 года.

Татьяна Демина