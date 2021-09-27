В России начнут вручать Национальную премию интернет-контента

В России учредили Национальную премию интернет-контента. Идея принадлежит Институту развития интернета (ИРИ).

Премия учреждена с целью мотивировать на создание и продвижение социально значимого контента, «который вдохновляет на позитивные социальные изменения». В ИРИ считают, что на сегодняшний день россияне «устали от негатива, ищут позитивные эмоции и возможности для самореализации».

Всего планируется учредить 21 номинацию. Национальную премию интернет-контента смогут получить как игровые и документальные сериалы, фильмы, подкасты, так и проекты блогеров и СМИ. Лауреатом будут вручать денежные призы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Тематика проектов должна отражать качественное изменение жизни в России, стабильное развитие страны, уверенность в будущем, независимость от внешнего влияния и безопасность граждан или гармоничное развитие человека и общества, пишет ТАСС.

В начале месяца детский омбудсмен России Анна Кузнецова предложила маркировать или продвигать позитивный детский контент в интернете. Это позволит сделать его более заметным и интересным, как, например, контекстная реклама.

Татьяна Демина