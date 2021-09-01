Детский омбудсмен России предложила маркировать позитивный контент в интернете

Фото: Максим Платонов (архив)

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила маркировать или продвигать позитивный детский контент в интернете. Это позволит сделать его более заметным и интересным, как, например, контекстная реклама.

«Наша задача (родителей, педагогов) — делать так, чтобы наши дети кликали на добро, выбирали эти добрые замечательные ресурсы», — заявила детский омбудсмен. Сделать это, по мнению Кузнецовой, можно с помощью специальных технологий.

Она рассказала, что родители детей и подростков часто жалуются ей на то, что видят в интернете. В связи с этим информацию патриотическую и созидательного содержания о добрых делах детей необходимо сделать в Сети более заметной, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в 2018 году Кузнецова рассказывала о планах по созданию положительного контента в интернете. Она обратила внимание, что запрещать негативную информацию не имеет смысла, поэтому надо создать контент, который будет не только устраивать взрослых, но и нравиться самим детям.

Татьяна Демина