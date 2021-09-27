Инаугурация главы Мордовии Артема Здунова состоится 29 сентября

В среду, 29 сентября, в 12.00 в здании республиканского Дворца культуры в Саранске пройдет торжественная церемония вступления в должность главы Мордовии Артема Здунова. Об этом сообщается на официальном портале органов власти республики.

Прямая трансляция будет вестись в пабликах «Республика Мордовия» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на сайте телекомпании НТМ.

Фото: www.e-mordovia.ru

На выборах главы Мордовии Здунов набрал 78,5% голосов. С 18 ноября 2020 года он был временно исполняющим обязанности главы Мордовии.