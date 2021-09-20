Артем Здунов победил на выборах главы Мордовии
В Мордовии на выборах главы региона по итогам обработки 100% протоколов побеждает врио Артем Здунов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Согласно данным на табло в информцентре ЦИК по результатам выборов, Здунов набрал 78,26% голосов избирателей, пишет «РИА Новости».
Кандидат от КПРФ Дмитрий Кузякин набрал 11,48%, Евгений Тюрин от ЛДПР — 6,21%. Александр Лемкин, баллотировавшийся от партии пенсионеров, набрал 2,64%.
Артем Здунов занимает пост врио главы региона с 18 ноября 2020 года.
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