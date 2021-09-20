Новости общества

14:43 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Артем Здунов победил на выборах главы Мордовии

14:21, 20.09.2021
Артем Здунов победил на выборах главы Мордовии

В Мордовии на выборах главы региона по итогам обработки 100% протоколов побеждает врио Артем Здунов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.

Согласно данным на табло в информцентре ЦИК по результатам выборов, Здунов набрал 78,26% голосов избирателей, пишет «РИА Новости».

Кандидат от КПРФ Дмитрий Кузякин набрал 11,48%, Евгений Тюрин от ЛДПР — 6,21%. Александр Лемкин, баллотировавшийся от партии пенсионеров, набрал 2,64%.

Артем Здунов занимает пост врио главы региона с 18 ноября 2020 года.

Ольга Плешкова
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также