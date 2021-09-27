В Казани ограничат движение на пяти улицах
В Казани на месяц ограничат движение транспорта по пяти улицам в связи с работами по устройству приямков под горизонтально-направленное бурение для строительства кабельной канализации. Об этом сообщается на сайте мэрии города.
Закрытие движения будет происходить поэтапно:
- С 30 сентября по 30 октября для движения закроют участок ул. Вишневского в районе здания №14.
- С 8 октября по 17 ноября ограничение коснется ул. Чехова, возле домов №9 и №3/7.
- С 31 октября по 9 декабря — ул. Хади Атласи, в районе домов №2, №16, №26 и №24.
- С 10 ноября по 19 декабря ремонтные работы будут проходить по ул. Лесгафта, возле дома №25/31 по ул. Чехова и возле дома №40 по ул. Достоевского.
- С 17 ноября по 26 декабря — по ул. Чехова, в районе домов №1а и №3.
На прошлой неделе в казанском поселке Юдино на время ограничили движение по улицам Лейтенанта Красикова, Бирюзовой и Политехнической. Это связано с работами при прокладке трассы водопровода и водоотведения к одному из жилых домов.ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан
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