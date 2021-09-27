К концу недели в Татарстане потеплеет до +16 градусов

В Татарстане к концу недели температуры повысятся до +16 градусов, осадки прекратятся. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра РТ.

В предстоящие сутки, 28 сентября, республика сначала окажется в тыловой части циклона, далее — под влиянием холодного северного антициклона с ночными заморозками. Этой ночью местами пройдет дождь, но с ростом атмосферного давления осадки прекратятся. В течение суток сохранится северо-восточный ветер порывами до 15—18 м/с. Ночью ожидается похолодание до +3... -2°, днем прогнозируется до +6... +11°.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

29 и 30 сентября в Татарстане под влиянием обширного западного антициклона ожидается облачная с прояснениями погода. Днем 30 сентября местами возможен небольшой дождь. Ночью ожидается до +3... -3°, днем — +6... +12°.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 1—2 октября влияние антициклона сохранится, но вероятность осадков небольшая. Температурный фон будет постепенно повышаться: ночью от 0 до +5°, днем 1 октября — до 9... 14°, 2 октября — до 11... 16°.

В минувшую пятницу профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев сообщил, что с середины следующей недели в Татарстане возможно наступление бабьего лета, «хоть и запоздалого, не столь жаркого». Он подчеркнул: явление будет кратковременным.



Татьяна Леухина