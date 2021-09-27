В казанском парке «Черное озеро» появится навигация и малые архитектурные формы

В казанском парке «Черное озеро» завершается реконструкция. В ближайшее время там появится навигация и дополнительные малые архитектурные формы. Об этом сегодня на «деловом понедельнике» рассказал руководитель Дирекции парков и скверов Роберт Гарипов.

В общей сложности площадь общественных пространств, находящихся под кураторством дирекции, увеличилась до 280,6 га. В столице Татарстана в этом году появились два новых благоустроенных участка набережной реки Казанки, от Кировской дамбы до Казанского кремля и от здания Национальной библиотеки РТ до моста «Миллениум», а также парк в микрорайоне «Салават купере».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас в Казани завершается реализация первого и второго этапов строительства набережной озера Нижний Кабан: на территории от фитнес-центра до ул. Назарбаева установили скамейки, урны и навигационные стенды. У каскадов с очистительными растениями теперь есть удобные таблички с описаниями, а по территории второй очереди на ул. Хади Такташа установлена навигация. На детской площадке и со стороны ул. Марджани установлено дополнительное освещение, сообщается на сайте мэрии столицы РТ.



В прошлом году на «Черном озере» провели реконструкцию Арки влюбленных. Работы проводились в рамках третьей очереди реконструкции пространства. Рабочие укрепили фундамент буронабивными сваями и методом цементации грунта на глубине 4,75 метра.



В текущем году в общественном пространстве благоустроили территорию между двумя восстановленными павильонами, закончили работу с коммуникациями и организовали навигацию.



Татьяна Леухина