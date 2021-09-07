Товарооборот онлайн-торговли в Татарстане с начала 2021 года вырос в 5 раз — до 18,5 млрд рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Товарооборот онлайн-торговли в Татарстане с начала 2021 года вырос в 5 раз — до 18,5 млрд рублей. Об этом на брифинге в кабмине РТ рассказал первый замминистра экономики республики Рустем Сибгатуллин.

— Экономика от МСБ и самозанятых зависит. Треть в МСБ у нас работает — это свыше 696 тыс. человек.

По словам Сибгатуллина, к 2024 году число занятых в МСБ должно достигнуть 730 тысяч человек.



Фото: Максим Платонов (архив)

По данным пяти российских крупнейших маркетплейсов (магазинов онлайн-торговли от «Озона» до «Вайлдберриз»), число онлайн-продавцов среди предпринимателей МСБ, компаний выросло за 8 месяцев 2021 года в 4 раза — до 12,5 тысячи.

Благодаря пандемии по всему миру доля электронной торговли выросла с 13% до 18%, объем продаж — на 24%, составив $4,3 трлн. Россия вошла в топ-10 стран по темпам роста e-commerce, здесь рост онлайн-торговли составил вообще 57%, а объем рынка увеличился тем самым до 2,7 трлн рублей, или 9,6% от всей розницы. По прогнозу к 2025 году онлайн-товарооборот вырастет еще в 4 раза, составив 11 трлн рублей.

— Еще активнее развивается онлайн-торговля в Татарстане: у нас рост в 2020 году составил целых 93% к 2019 году, а за первое полугодие 2021 года мы приросли еще на 40%, — заявил Сибгатуллин.

Бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев ранее отмечал, что по итогам первого полугодия 2021 года на Татарстан приходится 24,5% от всех отправлений товаров с маркетплейсов в Приволжском федеральном округе. В конце прошлого года этот показатель составлял 17,5%.



Сергей Афанасьев