Стоимость второй ветки казанской подземки перешагнула 2 миллиарда

Три из четырех контрактов уже исполняются

На строительство первого участка второй линии казанского метрополитена, от станции «Фучика» до станции «Сахарова», вложат еще 641 миллион рублей из бюджета Татарстана — и это, как выяснило «Реальное время», уже четвертый тендер за последние несколько месяцев.

Первый, на 701,1 миллиона, был объявлен в середине июля, второй, на 525 миллионов, — в начале августа, в начале сентября — на 499,8 миллиона. Все три выиграло АО «Казметрострой», строитель первого участка казанского метрополитена, предложив меньшие суммы, чем указаны в тендере: 697,6 522,4 и 497,3 миллиона рублей соответственно. Все три контракта, согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», уже исполняются, сроки истекают в январе и марте 2022 года.

Список работ во всех тендерах одинаковый — земляные и свайные работы, работы, возведение несущих конструкций, устройство наружных сетей водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения

Список работ во всех тендерах одинаковый — земляные и свайные работы, работы, возведение несущих конструкций, устройство наружных сетей водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения. Туда же входит устройство туннелей и штолен, дноуглубительные и водолазные работы, установка подъемно-транспортного оборудования, монтаж технологического оборудования и т.д.

Сейчас строительство метро в одном из самых густонаселенных районов Казани и правда идет в активной стадии — мэрия начала объявлять о перекрытии дорог в местах стройки в начале года и продолжает делать это до сих пор. Так, до 24 октября движение закрыли по тротуару в районе домов №25 и №21. Как сообщил корреспондент «Реального времени», активно стройка идет позади ТЦ «Мега», на проспекте Альберта Камалеева.

Линия сможет перевозить до 10 тысяч человек в час

В мае этого года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию на строительство первого участка второй линии метрополитена Казани от станции «Улица Юлиуса Фучика» до станции «Улица Академика Сахарова». Его протяженность составит 5,75 км. Здесь открытым способом работ будут строить четыре станции:

«Улица Юлиуса Фучика» с участком одностороннего съезда и четырьмя лестничными выходами;

«10-й микрорайон» с четырьмя выходами;

«100-летие ТАССР» с шестью выходами;

«Улица Академика Сахарова» с участком перекрестно-оборотного съезда, пунктом технического обслуживания и тремя выходами на поверхность.

Сейчас активно идет строительство метро в одном из самых густонаселенных районов Казани

Отметим, что названия станций рабочие. В ходе первого этапа опроса горожан для каждой из четырех станций определили 4-5 наиболее популярных варианта. Так, для станции на пересечении улицы Фучика с улицей Ломжинской и Ноксинским спуском жители города чаще всего предлагали следующие названия: «Юбилейная», «Азино», «Сабантуй», «Чишмяле» и «Советская». А станцию метро возле торгового комплекса «Мега» могут назвать «Тулпар», «Яратам», «Южной» или «Научной».



На каждой станции будут действовать два подземных вестибюля. Первую и вторую линии метро на участке свяжет соединительная ветка протяженностью около 361 м и межстанционный подземный пешеходный переход общей протяженностью около 100 м, размещенные между проектируемой станцией «Улица Юлиуса Фучика» и действующей станцией «Дубравная» первой линии. Первое время линия будет перевозить 6,6 тыс. человек в час, при дальнейшем развитии — 9,2 тыс. человек.

Ввести участок в эксплуатацию планируют через шесть лет — о сдвиге срока стало известно в мае 2020-го. Напомним, что изначально участок собирались сдать в 2023-м году.

В этом году руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова подчеркивала: прогнозировать конкретные сроки сдачи метро почти бессмысленно.

— Этот процесс (строительство метро, — прим. ред.) достаточно долгий и дорогостоящий. И я еще не помню, чтобы хоть одна станция метро была построена в те изначально установленные сроки, которые проговаривались в начале строительства. Я думаю, что сам застройщик, который ведет работу, не возьмется обозначить, — говорила она.

Впрочем, 21 сентября 2020-го строительство метро приостанавливал Ростехнадзор: его сотрудники выявили, что строительно-монтажные работы продолжаются без разрешения на строительство и оценки соответствия проектной документации требованиям технических регламентов. Через суд ведомство добилось приостановки работ на 60 суток, но, как выяснило «Реальное время», тогда метростроители смогли добиться досрочного снятия ограничений, оперативно устранив недостатки. Уже к 1 октября метростроители получили право возобновить работы — то есть запрет не продержался и десяти дней.

21 сентября 2020-го строительство метро приостанавливал Ростехнадзор, но уже к 1 октября метростроители получили право возобновить работы

Вторая линия метрополитена соединит пять районов Казани

Всего в Генплане Казани до 2040 года заложено строительство 26 новых станций метро. А вторая линия метрополитена соединит Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский районы города. Она пройдет по направлению ул. Ю.Фучика — Ак. Сахарова — Космонавтов (Советская площадь) — Компрессорная — Футбольный стадион — Чуйкова — Волгоградская — Восстания и охватит микрорайоны с наибольшими пассажиропотоками.

В составе второй линии, длина которой составит около 20 км, запроектировано строительство двенадцати станций колонного типа с возможностью пересадки на первую линию и на электропоезда Арского направления.

Дарья Пинегина