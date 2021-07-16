В Казани закроют для движения участок улицы Ак. Сахарова из-за строительства метро
Казани временно ограничили движение транспорта и пешеходов по ул.Академика Сахарова. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.
До 24 октября движение закрыли по тротуару в районе домов №25 и №21, а до 1 августа проезд ограничили возле дома № 21. Это связано со строительством второй линии метро.
В июне из-за строительства метро в Казани ограничивали движение по улице Фучика.ОбществоИнфраструктураАвтоБизнесТранспорт Татарстан
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