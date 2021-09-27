В Казани с 1 по 10 октября пройдет декада пожилых людей

1 октября в день пожилого человека в Казани для пенсионеров будут бесплатно работать 4 городских бани №5, №9, №10, №12. А в течение всей декады пожилые люди смогут бесплатно посетить муниципальные музеи, а также музей соцбыта и совершить экскурсию по Национальной библиотеке. В городских библиотеках будут организованы тематические книжные выставки и праздничные встречи клубов по интересам с участием пожилых людей.

Фото: realnoevremya.ru

Одиноких пенсионеров посетят врачи общей практики. Также 1 октября в школах будет дан старт акции по оказанию помощи пожилым людям на дому. В общественном транспорте будет организовано поздравление старшего поколения через автоинформаторы.

В первую декаду октября будет работать горячая линия по социальным вопросам для пожилых людей, а 5 октября на Кремлевской, 3 будет организована бесплатная консультация по вопросам жилищного, земельного, градостроительного законодательства.

На прошлой неделе правительство России не поддержало законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам.



Элеонора Рылова