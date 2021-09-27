Мишустину предложили сделать едиными налоговые льготы на авто для многодетных
Налоговые льготы на авто в России предложили сделать едиными для многодетных. С таким предложением выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Он также предложил увеличить возможность льготного владения автотранспортом до трех единиц на семью.
В своем обращении на имя председателя правительства Михаила Мишустина Петров отметил, что в разных регионах разные налоговые преференции для многодетных семей. Так, в Москве и Московской области семьи освобождаются от уплаты налога только на один автомобиль. В Санкт-Петербурге же льгота действует только на ТС, мощность двигателя которого не более 150 л. с.
При этом он подчеркнул, что многодетные семьи часто пользуются не одним автомобилем.
«В данной связи прошу вас оценить идею о введении единых общефедеральных правил получения налоговых преференций на владение автомобилями многодетными семьями, а также увеличения возможности льготного владения автотранспортом до трех единиц на семью», — приводит текст обращения RT.
Сообщалось, что Минтруд России скорректирует порядок начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет, а также одиноким родителям и женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым