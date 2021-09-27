Мишустину предложили сделать едиными налоговые льготы на авто для многодетных

Налоговые льготы на авто в России предложили сделать едиными для многодетных. С таким предложением выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Он также предложил увеличить возможность льготного владения автотранспортом до трех единиц на семью.

В своем обращении на имя председателя правительства Михаила Мишустина Петров отметил, что в разных регионах разные налоговые преференции для многодетных семей. Так, в Москве и Московской области семьи освобождаются от уплаты налога только на один автомобиль. В Санкт-Петербурге же льгота действует только на ТС, мощность двигателя которого не более 150 л. с.

Фото: kzn.ru

При этом он подчеркнул, что многодетные семьи часто пользуются не одним автомобилем.

«В данной связи прошу вас оценить идею о введении единых общефедеральных правил получения налоговых преференций на владение автомобилями многодетными семьями, а также увеличения возможности льготного владения автотранспортом до трех единиц на семью», — приводит текст обращения RT.

Сообщалось, что Минтруд России скорректирует порядок начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет, а также одиноким родителям и женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности.



Ольга Шагиева