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В татарстанских соцсетях пожаловались на автомойку, сливающую грязную воду в почву

03:23, 27.09.2021
В татарстанских соцсетях пожаловались на автомойку, сливающую грязную воду в почву
Фото: кадр видео из соцсети

В соцсетях пожаловались на сливы грязной воды в открытую почву в Куюках. Пользователи представили видео, на котором вода с пеной вытекает прямо в почву.

Автор ролика утверждает, что жидкость течет из люков, которые принадлежат недавно открывшейся в этом месте автомойке. При этом никаких систем очистки отработанный воды тут нет.

В июле в Заинске инспекторы Минэкологии обнаружили разлив битума на почву на территории бывшего асфальтобетонного завода. Общая площадь загрязнения составила 380 кв. м.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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